Окупанти масовано обстріляли Вовчанськ на Харківщині: є поранений
Київ • УНН
російські війська обстріляли Вовчанськ Харківської області, поранивши одного жителя та пошкодивши приватні будинки.
російські військові сьогодні масовано вдарили по Вовчанську Харківської області, було зафіксовано щонайменше 30 вибухів, є поранений. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Харківщини.
Окупанти знову обстріляли Вовчанськ. В місті пролунало щонайменше 30 вибухів. Обстріл стався близько 11:00
Внаслідок масованого обстрілу поранення отримав місцевий житель 1956 року народження. Пошкоджені приватні будинки.
На місцях подій працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
На Харківщині ворог уночі бив по Вовчанську, по області 4 поранених01.03.24, 08:40 • 34350 переглядiв