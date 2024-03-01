Оккупанты массированно обстреляли Волчанск на Харьковщине: есть раненый
Киев • УНН
российские войска обстреляли Волчанск Харьковской области, ранив одного жителя и повредив частные дома.
российские военные сегодня массированно ударили по Волчанску Харьковской области, было зафиксировано не менее 30 взрывов, есть раненый. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковщины.
Оккупанты снова обстреляли Волчанск. В городе прозвучало не менее 30 взрывов. Обстрел произошел около 11:00
В результате массированного обстрела ранения получил местный житель 1956 года рождения. Повреждены частные дома.
На местах событий работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
В Харьковской области враг ночью бил по Волчанску, в регионе 4 раненых1 марта 2024, 06:40 • 30885 просмотров
Оккупанты массированно обстреляли Волчанск на Харьковщине: есть раненый
российские войска обстреляли Волчанск Харьковской области, ранив одного жителя и повредив частные дома.
Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует
Соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует.
Кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения со Словенией по разминированию
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о ратификации соглашения со Словенией о предоставлении более 50 миллионов гривен на гуманитарное разминирование в Украине.
Тернопольский ТЦК отреагировал на смерть мужчины, который попал в больницу из центра комплектования
Тернопольское ТЦК обещает содействовать в расследовании смерти 49-летнего мужчины, который потерял сознание на территории Чертковского РТЦК и СП и был доставлен в больницу.
В москве похоронили Алексея Навального: все детали
Алексей Навальный был похоронен в москве в окружении усиленной охраны и большой толпы желающих попрощаться с политиком.
На Волыни преступная группа с участием инспектора-пограничницы переправили через границу по меньшей мере 168 уклонистов
Преступная группа незаконно переправила по меньшей мере 168 призывников через украинско-польскую границу. В схеме была задействована инспектор пограничной службы, которая пропускала их через пункт пропуска не внося данные в систему.
Дроны используют везде, украинцам сверхважно ими уметь пользоваться - Федоров
Профессионально-технические училища в 7 областях Украины введут новую учебную программу "Оператор гражданских дронов", чтобы научить учеников управлять дронами, которые все чаще используются в сельском хозяйстве, спасательных операциях и для документирования войны.
В Севастополе снова прогремели взрывы, в Гвардейском из-за "прилета" нет света
В Севастополе снова были слышны взрывы, а в поселке Гвардейское после сообщений об обстрелах пропало электричество.
По программе еРобота можно будет получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины одобрил предоставление безвозвратных грантов в размере до 330 000 гривен на гектар для посадки садов и виноградников в рамках программы "еРобот", направленной на развитие аграрного сектора.
Без всякого блэкаута и без применения графиков отключений: Шмыгаль о второй зиме во время войны
Украина пережила вторую зиму под российским вторжением без отключений или применения аварийных графиков, а энергосистема работает стабильно.