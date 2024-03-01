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Оккупанты массированно обстреляли Волчанск на Харьковщине: есть раненый

Оккупанты массированно обстреляли Волчанск на Харьковщине: есть раненый

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 14:06  •  10515 просмотра

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российские войска обстреляли Волчанск Харьковской области, ранив одного жителя и повредив частные дома.

российские военные сегодня массированно ударили по Волчанску Харьковской области, было зафиксировано не менее 30 взрывов, есть раненый. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковщины. 

Оккупанты снова обстреляли Волчанск. В городе прозвучало не менее 30 взрывов. Обстрел произошел около 11:00

- говорится в сообщении. 

В результате массированного обстрела ранения получил местный житель 1956 года рождения. Повреждены частные дома. 

На местах событий работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В Харьковской области враг ночью бил по Волчанску, в регионе 4 раненых1 марта 2024, 06:40 • 30885 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
kharkivХарьков
Окупанти масовано обстріляли Вовчанськ на Харківщині: є поранений
Occupants massively shelled Volchansk in Kharkiv region: one wounded
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