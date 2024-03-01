Оккупанты массированно обстреляли Волчанск на Харьковщине: есть раненый

российские военные сегодня массированно ударили по Волчанску Харьковской области, было зафиксировано не менее 30 взрывов, есть раненый. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковщины.

Оккупанты снова обстреляли Волчанск. В городе прозвучало не менее 30 взрывов. Обстрел произошел около 11:00 - говорится в сообщении.

В результате массированного обстрела ранения получил местный житель 1956 года рождения. Повреждены частные дома.

На местах событий работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В Харьковской области враг ночью бил по Волчанску, в регионе 4 раненых