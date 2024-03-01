В Харьковской области враг ночью бил по Волчанску, в регионе 4 раненых

Около 15 населенных пунктов в Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск, днем и ночью враг атаковал Волчанск, после полуночи повредив в городе склад и четыре ангара, по области ранения получили четыре человека, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По его словам, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Двуречная, Синьковка, Петропавловка и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Бологовка, Осиновое, Митрофановка и др. В частности:

- В 01:05 в городе Волчанск в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены помещения склада и 4-х ангаров. Информации о пострадавших не поступало.

- В 22:14 осуществлен вражеский обстрел села Казачья Лопань Харьковского района, более семи взрывов. Без пострадавших.

- В 22:00 враг нанес удары по городу Волчанск. Повреждены хозяйственные постройки на территории домовладения. Через 5 минут произошел повторный обстрел. Информация о пострадавших не поступала.

- В 14:00 в селе Митрофановка Купянского района в результате сброса боеприпаса с вражеского дрона ранения получили 47-летний мужчина и 45-летняя женщина. Состояние среднее, оказана медицинская помощь.

- Около 13:10 в результате вражеского обстрела БПЛА города Волчанск повреждены частные дома, 2 автомобиля. Ранена 1 женщина.

- Около 12:45 в результате вражеского авиационного обстрела ФАБ-500 села Осиновое Купянского района повреждена переправа, ранен мужчина.

- В 8:30 в результате вражеского обстрела села Синельниково Чугуевского района поврежден частный дом.

"За сутки украинские защитники отбили 2 атаки противника в районе Петропавловки и Табаевки", - сообщил Синегубов.

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