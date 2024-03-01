В Харьковской области враг ночью бил по Волчанску, в регионе 4 раненых
Несколько населенных пунктов в Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск, что привело к повреждению инфраструктуры и ранениям среди гражданского населения.
В Днепропетровской области сбиты три вражеских беспилотника, Никопольщину армия рф обстреляла из артиллерии
Три беспилотника были сбиты украинской противовоздушной обороной в Днепропетровской области, в то время как российские войска обстреляли Никопольский район из артиллерии, никто не пострадал.
На Запорожье мужчина погиб, женщина ранена в результате ракетного удара рф, в целом 200 вражеских обстрелов
71-летний мужчина погиб и 68-летняя женщина получила ранения в результате ракетного обстрела россиянами города Юловка Запорожской области, а в целом оккупанты совершили более 200 обстрелов 11 населенных пунктов в этом районе.
В Херсонской области враг попал в учебное заведение и коммунальную технику, двое раненых
Российские военные обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области Украины, повредив жилые дома, частные дома, школу, транспортные средства и ранив двух человек.
россияне за сутки потеряли 920 военнослужащих
По данным украинских военных, рф потеряла более 900 военнослужащих в Украине за минувшие сутки.
За сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 91 авиационных атак, 142 залповых обстрела
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки произошло 83 боевых столкновения: рф нанесла 3 ракетных удара, 91 авиаудар и 142 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады на Николаевщине: без жертв
Глава Николаевской областной администрации сообщил, что 1 марта российские войска атаковали акваторию Очаковской общины в Николаевской области.
Найден трехлетний мальчик, который потерялся в столице
В Киеве полиция вернула матери 3-летнего мальчика после того, как он выбежал из кафе и был найден прохожими, которые сообщили властям.
Индексация пенсий, новые правила начисления выплат ВПЛ. Что еще изменится для украинцев с первого марта
С 1 марта в Украине состоится индексация пенсий и вводятся новые правила начисления помощи внутренне перемещенным лицам.
Кибератака в Тайване: Крупная утечка данных угрожает национальной безопасности
Хакеры в Тайване получили несанкционированный доступ к базам данных крупной телекоммуникационной компании, похитив конфиденциальные военные и правительственные данные.