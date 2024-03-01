На Харківщині ворог уночі бив по Вовчанську, по області 4 поранених
Київ • УНН
Кілька населених пунктів у Харківській області зазнали артилерійських та мінометних обстрілів з боку російських військ, що призвело до пошкодження інфраструктури та поранень серед цивільного населення.
Близько 15 населених пунктів у Харківській області зазнали артилерійських та мінометних обстрілів з боку російських військ, вдень і вночі ворог атакував Вовчанськ, після опівночі пошкодивши в місті склад і чотири ангари, по області поранення отримали четверо людей, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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З його слів, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Бологівка, Осинове, Митрофанівка та ін. Зокрема:
· О 01:05 у місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приміщення складу та 4-х ангарів. Інформації щодо постраждалих не надходило.
· О 22:14 здійснено ворожий обстріл села Козача Лопань Харківського району, більше семи вибухів. Без постраждалих.
· О 22:00 ворог завдав ударів по місту Вовчанськ. Пошкоджено господарчі споруди на території домоволодіння. За 5 хвилин відбувся повторний обстріл. Інформація щодо постраждалих не надходила.
· О 14:00 у селі Митрофанівка Куп’янського району внаслідок скидання боєприпасу з ворожого дрону поранення отримали 47-річний чоловік та 45-річна жінка. Стан середній, надана медична допомога.
· Близько 13:10 внаслідок ворожого обстрілу БПЛА міста Вовчанськ пошкоджено приватні будинки, 2 автомобілі. Поранена 1 жінка.
· Близько 12:45 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу ФАБ-500 села Осинове Куп’янського району пошкоджена переправа, поранено чоловіка.
· О 8:30 внаслідок ворожого обстрілу села Синельникове Чугуївського району пошкоджено приватний будинок.
"За добу українські захисники відбили 2 атаки противника в районі Петропавлівки та Табаївки", - повідомив Синєгубов.
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