Окупанти затягли військову техніку та вибухівку до машинної зали енергоблоку ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Російські окупанти затягли до машинної зали першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає УНН.
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"Російські військові затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС. Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора", - повідомив Орлов.
Деталі
За словами мера, військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1.
"Відтак ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним. Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС!", - наголосив Орлов.
Орлов зазначив, що окупанти продовжують цинічно порушувати абсолютно всі норми і вимоги щодо пожежної, ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, зберігаючи важку військову техніку, боєкомплект до неї, зброю та вибухівку просто в машинній залі енергоблока найбільшої в Європі атомної електростанції.
"Енергоатом вчергове наполягає на необхідності якомога швидшого звільнення Запорізької АЕС і знову звертається до міжнародного співтовариства із закликом вжити заходів для цього, адже тільки Україна зможе гарантувати безперебійну та безпечну роботу ЗАЕС!" - наголосив Орлов.
Він нагадав, що вчора, 20 липня, військові рф вимагали від адміністрації тимчасово окупованої української ЗАЕС відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал.
Доповнення
20 липня у тимчасово захопленому Енергодарі за атомними блоками Запорізької АЕС, де розташована база російських окупантів, пролунав вибух.
19 липня повідомляли, що загарбники на Запорізькій АЕС відібрали перепустки та зайшли до радіаційної зони енергоблока.