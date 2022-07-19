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Загарбники на Запорізькій АЕС відібрали перепустки та зайшли до радіаційної зони енергоблока - Енергоатом

Загарбники на Запорізькій АЕС відібрали перепустки та зайшли до радіаційної зони енергоблока - Енергоатом

Київ • УНН

 • 138462 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. На захопленій Запорізькій АЕС окупанти вчергове порушили норми безпеки, наразивши персонал на ризик радіаційного зараження. Рашисти відібрали перепустки у персоналу та зайшли на «брудну» естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС. Про це повідомляє Енергоатом, передає УНН.

Цитата

«Вчора, 18 липня 2022 року, російські загарбники, які окупували ЗАЕС, силоміць відібрали у двох працівників станції перепустки та, скориставшись ними, зайшли на «брудну» естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС. Звісно ж, питаннями безпеки вони не переймалися і порушили всі встановлені норми та процедури проходження й перебування у цій зоні. Не було ані спеціального одягу, ані передбачених підготовчих процедур перебування в ній», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що рашисти на одязі могли рознести радіаційні частинки станцією та прилеглою територією.

«Якби ж то окупанти наражали на небезпеку тільки себе (а їх точно не шкода!) – можна було б сказати «Яке прикре самогубство», але ж на одязі вони могли рознести радіаційні частинки станцією та прилеглою територією. Ба більше, ніхто не знає, що ще рашисти могли занести й залишити там: зброю, вибухівку тощо. А це вже пряма загроза ядерній безпеці. Вкотре!» - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що Енергоатом в установленому порядку поінформує МАГАТЕ й інші компетентні органи про черговий факт порушення ядерної та радіаційної безпеки.

Доповнення

Російські окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військову базу. На території станції розмістили РСЗВ "Смерч", "Град", танки та бронетранспортери.

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