Захватчики на Запорожской АЭС отобрали пропуска и зашли в радиационную зону энергоблока - Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. На захваченной Запорожской АЭС оккупанты в очередной раз нарушили нормы безопасности, подвергнув персонал риску радиационного заражения. Рашисты отобрали пропуск у персонала и зашли на «грязную» эстакаду и в радиационную зону блока №2 ЗАЭС. Об этом сообщает Энергоатом, передает УНН.
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«Вчера, 18 июля 2022 года, оккупировавшие ЗАЭС российские захватчики насильно отобрали у двух работников станции пропуска и, воспользовавшись ими, зашли на «грязную» эстакаду и в радиационную зону блока №2 ЗАЭС. Конечно же, вопросы безопасности их не волновали, и они нарушили все установленные нормы и процедуры прохождения и пребывания в этой зоне. Не было ни специальной одежды, ни предусмотренных подготовительных процедур пребывания в ней», – говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что рашисты на одежде могли разнести радиационные частицы станцией и прилегающей территорией.
«Если бы оккупанты подвергали опасности только себя (а их точно не жалко!) – можно было бы сказать «Какое досадное самоубийство», но на одежде они могли разнести радиационные частицы станцией и прилегающей территорией. Более того, никто не знает, что еще рашисты могли занести и оставить там: оружие, взрывчатку и тому подобное. Это уже прямая угроза ядерной безопасности. В который раз!» – отмечается в сообщении.
Отмечается, что Энергоатом в установленном порядке проинформирует МАГАТЭ и другие компетентные органы об очередном факте нарушения ядерной и радиационной безопасности.
Дополнение
Российские оккупанты превратили Запорожскую атомную электростанцию в военную базу. На территории станции разместили РСЗО "Смерч", "Град", танки и бронетранспортеры.