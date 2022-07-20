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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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На Запорізькій АЕС прогримів вибух: можлива провокація рашистів

На Запорізькій АЕС прогримів вибух: можлива провокація рашистів

Київ • УНН

 • 311528 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Сьогодні в тимчасово окупованому Енергодарі за атомними блоками Запорізької АЕС, де розташована база російських окупантів, пролунав вибух. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує УНН.

Цитата

«Вибух на військовій базі окупантів в Енергодарі. Кажуть, що щось прилетіло і щось детонує. Гарно!», - написав він.

Деталі

Також в місцевому Telegram-каналі повідомляється, що наразі з місця вибуху підіймається чорний дим.

"Версія провокації - найімовірніша", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Запоріжжя.інфо.

Реакція кремля

Одразу після вибуху про-кремлівські Telegram-канали почали писати про "напад України на АЕС".

"Сьогодні Київ здійснив атаку на Запорізьку АЕС за допомогою ударних БПЛА. На даний момент атаки продовжуються!", - пишуть ЗМІ.

Доповнення

На захопленій Запорізькій АЕС окупанти вчергове порушили норми безпеки, наразивши персонал на ризик радіаційного зараження. Рашисти відібрали перепустки у персоналу та зайшли на «брудну» естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС.

Аби уникнути повторення сценарію із Чорнобильською та Запорізькою АЕС, світ повинен кардинально переглянути відповідальність за порушення угод щодо ядерної безпеки. Вона повинна бути більш жорсткою та чітко прописаною.

Українські Національні Новини

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