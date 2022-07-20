На Запорізькій АЕС прогримів вибух: можлива провокація рашистів

Цитата

«Вибух на військовій базі окупантів в Енергодарі. Кажуть, що щось прилетіло і щось детонує. Гарно!», - написав він.

Деталі

Також в місцевому Telegram-каналі повідомляється, що наразі з місця вибуху підіймається чорний дим.

"Версія провокації - найімовірніша", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Запоріжжя.інфо.

Реакція кремля

Одразу після вибуху про-кремлівські Telegram-канали почали писати про "напад України на АЕС".

"Сьогодні Київ здійснив атаку на Запорізьку АЕС за допомогою ударних БПЛА. На даний момент атаки продовжуються!", - пишуть ЗМІ.

Доповнення

На захопленій Запорізькій АЕС окупанти вчергове порушили норми безпеки, наразивши персонал на ризик радіаційного зараження. Рашисти відібрали перепустки у персоналу та зайшли на «брудну» естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС.

Аби уникнути повторення сценарію із Чорнобильською та Запорізькою АЕС, світ повинен кардинально переглянути відповідальність за порушення угод щодо ядерної безпеки. Вона повинна бути більш жорсткою та чітко прописаною.