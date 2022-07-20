На Запорожской АЭС прогремел взрыв: возможна провокация рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Сегодня во временно оккупированном Энергодаре за атомными блоками Запорожской АЭС, где расположена база российских оккупантов, раздался взрыв. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует УНН.
Цитата
«Взрыв на военной базе оккупантов в Энергодаре. Говорят, что что-то прилетело и что-то детонирует. Хорошо!», - написал он.
Детали
Также в местном Telegram-канале сообщается, что сейчас с места взрыва поднимается черный дым.
"Версия провокации – самая вероятная", - говорится в сообщении Telegram-канала Запорожье.инфо.
Реакция кремля
Сразу после взрыва про-кремлевские Telegram-каналы начали писать о "нападении Украины на АЭС".
"Сегодня Киев совершил атаку на Запорожскую АЭС с помощью ударных БПЛА. На данный момент атаки продолжаются!", - пишут СМИ.
Дополнение
На захваченной Запорожской АЭС оккупанты в очередной раз нарушили нормы безопасности, подвергнув персонал риску радиационного заражения. Рашисты отобрали пропуск у персонала и зашли на «грязную» эстакаду и в радиационную зону блока №2 ЗАЭС.
Чтобы избежать повторения сценария с Чернобыльской и Запорожской АЭС, мир должен кардинально пересмотреть ответственность за нарушение соглашений по ядерной безопасности. Он должен быть более жестким и четко прописанным.