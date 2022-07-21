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Оккупанты затащили военную технику и взрывчатку в машинный зал энергоблока ЗАЭС

Оккупанты затащили военную технику и взрывчатку в машинный зал энергоблока ЗАЭС

Киев • УНН

 • 141245 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Российские захватчики затащили в машинный зал первого энергоблока Запорожской АЭС по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает УНН.

Цитата

"Российские военные затянули по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС. Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится на данный момент совсем рядом с оборудованием, обеспечивающим работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где находится легковоспламеняющееся масло, которое охлаждает паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, который используется для охлаждения генератора", - сообщил Орлов.

Детали

По словам мэра, военная техника захватчиков сделала невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к машзалу энергоблока №1.

"Поэтому риск пожара многократно растет, а его тушение становится крайне проблематичным. Если же пожар произойдет, например из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут быть равны тому, который произошел во время аварии на ЧАЭС!" - подчеркнул Орлов.

Орлов отметил, что оккупанты продолжают цинично нарушать абсолютно все нормы и требования по пожарной, ядерной и радиационной безопасности работы АЭС, сохраняя тяжелую военную технику, боекомплект к ней, оружие и взрывчатку прямо в машинном зале энергоблока крупнейшей в Европе атомной электростанции.

"Энергоатом в очередной раз настаивает на необходимости скорейшего освобождения Запорожской АЭС и снова обращается к международному сообществу с призывом принять меры для этого, ведь только Украина сможет гарантировать бесперебойную и безопасную работу ЗАЭС!" – подчеркнул Орлов.

Он напомнил, что вчера, 20 июля, военные рф требовали от администрации временно захваченной украинской ЗАЭС открыть им машинные залы на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках, чтобы разместить там весь свой военный арсенал.

Дополнение

20 июля во временно захваченном Энергодаре за атомными блоками Запорожской АЭС, где расположена база российских оккупантов, раздался взрыв.

19 июля сообщали, что захватчики на Запорожской АЭС отобрали пропуск и зашли в радиационную зону энергоблока.

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