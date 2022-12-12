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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти викрали з окупованої Херсонщини устаткування місцевих сільськогосподарських підприємств – Генштаб

Окупанти викрали з окупованої Херсонщини устаткування місцевих сільськогосподарських підприємств – Генштаб

Київ • УНН

 • 849142 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російські окупанти продовжують грабувати об’єкти цивільної інфраструктури на тимчасово захопленій території Херсонської області. Як інформує Генеральний Штаб ЗСУ у вечірньому зведенні, рашисти вивезли устаткування місцевих сільськогосподарських підприємств, передає УНН.

Деталі

Так, станом на 11 грудня поточного року, із населеного пункту Рубанівка було вивезено устаткування місцевих сільськогосподарських підприємств.

Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину. Зокрема, на цьому напрямку окупанти здійснили обстріли зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Херсонської області та міста Херсон, є загиблі серед мирного населення, постраждала цивільна інфраструктура.

За даними Генштабу, у Міжводному та Чорноморському, що у Криму, російська окупаційна влада активізувала адміністративно-поліцейські та контррозвідувальні заходи.

Доповнення

Сьогодні, 12 грудня, Херсон зазнав атаки з боку збройних сил рф - постраждали медичні установи.

Також російська армія сьогодні обстріляла два мікрорайони в Херсоні. Внаслідок атаки відомо про двох загиблих та ще 5 постраждалих.

Українські Національні Новини

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