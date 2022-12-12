Херсон під масованим обстрілом: окупанти поцілили в медичні установи, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні, 12 грудня, Херсон зазнав атаки з боку збройних сил рф - постраждали медичні установи. За попередньою інформацією, загиблих немає. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує УНН.
Цитата
"Рашисти продовжують тероризувати звільненені населені пункти Херсонщини. Ворог знову обстріляв медичні заклади Херсона. Ворожі снаряди поцілили в одну з міських лікарень Херсона. Пошкоджено будівлю поліклініки", - написав він.
Деталі
Янушевич зазначив, що ворог атакував ще один медичний заклад. Через російські обстріли у будівлі вибито вікна. Ніхто не постраждав.
Доповнення
Російська армія 12 грудня обстріляла два мікрорайони в Херсоні. Внаслідок атаки відомо про двох загиблих та ще 5 постраждалих.