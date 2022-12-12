Ворог атакував мікрорайон ХБК в Херсоні: двоє цивільних загинули, ще п'ять отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російська армія сьогодні обстріляла два мікрорайони в Херсоні. Внаслідок атаки відомо про двох загиблих та ще 5 постраждалих. Про це повідомив керівник ОВА Ярослав Янушевич, інформує УНН.
Цитата
"Херсон під масованим обстрілом російських окупантів. Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули", - написав він.
Деталі
За його інформацією, бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують до мікрорайону Острів. Кількість постраждалих нині невідома.
Доповнення
У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області російські загарбники займаються тотальним пограбуванням будинків, жителі яких евакуювалися.