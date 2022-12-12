Враг атаковал микрорайон ХБК в Херсоне: двое гражданских погибли, еще пять получили ранения

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российская армия сегодня обстреляла два микрорайона в Херсоне. В результате атаки известно о двух погибших и еще 5 пострадавших. Об этом сообщил руководитель ОВА Ярослав Янушевич, информирует УНН.

Цитата

"Херсон под массированным обстрелом российских оккупантов. Враг атаковал микрорайон ХБК. К этой минуте известно о 7 пострадавших, 2 из них – погибли", - написал он. 

Детали 

По его информации, бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются в микрорайон Остров. Количество пострадавших в настоящее время неизвестно.

Дополнение

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области российские захватчики занимаются тотальным ограблением домов, жители которых эвакуировались.

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