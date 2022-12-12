Враг атаковал микрорайон ХБК в Херсоне: двое гражданских погибли, еще пять получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российская армия сегодня обстреляла два микрорайона в Херсоне. В результате атаки известно о двух погибших и еще 5 пострадавших. Об этом сообщил руководитель ОВА Ярослав Янушевич, информирует УНН.
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"Херсон под массированным обстрелом российских оккупантов. Враг атаковал микрорайон ХБК. К этой минуте известно о 7 пострадавших, 2 из них – погибли", - написал он.
Детали
По его информации, бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются в микрорайон Остров. Количество пострадавших в настоящее время неизвестно.
Дополнение
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области российские захватчики занимаются тотальным ограблением домов, жители которых эвакуировались.