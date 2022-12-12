У Новій Каховці загарбники займаються тотальним мародерством - облрада
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області російські загарбники займаються тотальним пограбуванням будинків, жителі яких евакуювалися. Про це під час брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує УНН.
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"Що стосується безпеки, то окупанти ведуть чергову хвилю пограбунків. Тотальні пограбунки відбуваються в Новій Каховці, Каховці. У Новій Каховці фіксують тотальне мародерство, яке відбувається у квартирах і домівках людей, які покинули місто. Місто майже пусте, чим користуються окупанти. Вони заходять в домівки людей і забирають все", - сказав він.
Додамо
У місті Нова Каховка та прилеглих населених пунктах, які входять до однієї територіальної громади у Херсонській області, станом на жовтень проживало від 12 до 15 тисяч людей.
Нагадаємо
5 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські військові продовжують грабувати агропідприємства та приватні будинки.