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У Новій Каховці загарбники займаються тотальним мародерством - облрада

У Новій Каховці загарбники займаються тотальним мародерством - облрада

Київ • УНН

 • 729181 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області російські загарбники займаються тотальним пограбуванням будинків, жителі яких евакуювалися. Про це під час брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує УНН.

Цитата

"Що стосується безпеки, то окупанти ведуть чергову хвилю пограбунків. Тотальні пограбунки відбуваються в Новій Каховці, Каховці. У Новій Каховці фіксують тотальне мародерство, яке відбувається у квартирах і домівках людей, які покинули місто. Місто майже пусте, чим користуються окупанти. Вони заходять в домівки людей і забирають все", - сказав він.

Додамо

У місті Нова Каховка та прилеглих населених пунктах, які входять до однієї територіальної громади у Херсонській області, станом на жовтень проживало від 12 до 15 тисяч людей.

Нагадаємо

5 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські військові продовжують грабувати агропідприємства та приватні будинки.

Українські Національні Новини

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