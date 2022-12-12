В Новой Каховке захватчики занимаются тотальным мародерством - облсовет

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"Что касается безопасности, то оккупанты ведут очередную волну грабежей. Тотальные грабежи происходят в Новой Каховке, Каховке. В Новой Каховке фиксируют тотальное мародерство, которое происходит в квартирах и домах покинувших город. Город почти пуст, чем пользуются оккупанты . Они заходят в дома людей и забирают все", - сказал он.

Добавим

В городе Новая Каховка и прилегающих населенных пунктах, входящих в одну территориальную общину в Херсонской области, по состоянию на октябрь проживало от 12 до 15 тысяч человек.

Напомним

5 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что на временно оккупированных территориях Херсонской области российские военные продолжают грабить агропредприятия и частные дома.