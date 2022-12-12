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В Новой Каховке захватчики занимаются тотальным мародерством - облсовет

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области российские захватчики занимаются тотальным ограблением домов, жители которых эвакуировались. Об этом во время брифинга сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, сообщает УНН.

Цитата

"Что касается безопасности, то оккупанты ведут очередную волну грабежей. Тотальные грабежи происходят в Новой Каховке, Каховке. В Новой Каховке фиксируют тотальное мародерство, которое происходит в квартирах и домах покинувших город. Город почти пуст, чем пользуются оккупанты . Они заходят в дома людей и забирают все", - сказал он.

Добавим

В городе Новая Каховка и прилегающих населенных пунктах, входящих в одну территориальную общину в Херсонской области, по состоянию на октябрь проживало от 12 до 15 тысяч человек.

Напомним

5 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что на временно оккупированных территориях Херсонской области российские военные продолжают грабить агропредприятия и частные дома.

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