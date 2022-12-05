Грабують агропідприємства та приватні будинки: у Генштабі повідомили про дії окупантів на Херсонщині

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За даними Генштабу, в селищі Ольгине Каховського району Херсонської області окупанти продовжують вивезення запасів сільськогосподарської продукції місцевих агропідприємств на територію російської федерації.

Крім того, почастішали випадки пограбувань приватних будинків, що розташовані в населених пунктах уздовж лівого берега річки Дніпро тимчасово зайнятої території Херсонської області.

"У звʼязку зі значними втратами в підрозділах окупантів в Херсонській області відзначаються випадки дезертирства", - резюмували у Генштабі.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 91 690 осіб, 2924 танків, 264 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.