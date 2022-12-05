Грабят агропредприятия и частные дома: в Генштабе сообщили о действиях оккупантов в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На оккупированных территориях Херсонской области оккупанты продолжают грабить агропредприятия и частные дома. Кроме того, из-за значительных потерь в рядах оккупантов, фиксируются случаи дезертирства, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, в поселке Ольгино Каховского района Херсонской области оккупанты продолжают вывоз запасов сельскохозяйственной продукции местных агропредприятий на территорию российской федерации.
Кроме того, участились случаи ограблений частных домов, расположенных в населенных пунктах вдоль левого берега реки Днепр временно занятой территории Херсонской области.
"В связи со значительными потерями в подразделениях оккупантов в Херсонской области отмечаются случаи дезертирства", - резюмировали в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли уже около 91 690 человек, 2924 танков, 264 вертолетов и сотен единиц военной техники.