Ще плюс 540: Генштаб оновив інформацію про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 91 690 осіб, 2924 танків, 264 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 91 690 (+540) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2924 (+2) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 5900 (+8) од.,
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- артилерійських систем – 1914 (+6) од.,
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- РСЗВ – 395 од.,
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- засобів ППО ‒ 211 (+1) од.,
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- літаків – 281 од.,
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- гелікоптерів – 264 (+1) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9) од.,
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- крилатих ракет ‒ 531 од.,
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- кораблів/катерів ‒ 16 од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 163 од.
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"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що військовослужбовці України відбили російські атаки в районі 13 населених пунктів Донецької та Луганської областей.