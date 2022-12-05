Ще плюс 540: Генштаб оновив інформацію про ліквідованих окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 91 690 (+540) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2924 (+2) од.,



бойових броньованих машин ‒ 5900 (+8) од.,



артилерійських систем – 1914 (+6) од.,



РСЗВ – 395 од.,



засобів ППО ‒ 211 (+1) од.,



літаків – 281 од.,



гелікоптерів – 264 (+1) од.,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9) од.,



крилатих ракет ‒ 531 од.,



кораблів/катерів ‒ 16 од.,



автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18) од.,



спеціальної техніки ‒ 163 од.



"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що військовослужбовці України відбили російські атаки в районі 13 населених пунктів Донецької та Луганської областей.

