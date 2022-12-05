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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 33277 перегляди

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Ще плюс 540: Генштаб оновив інформацію про ліквідованих окупантів

Ще плюс 540: Генштаб оновив інформацію про ліквідованих окупантів

Київ • УНН

 • 3270791 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 91 690 осіб, 2924 танків, 264 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 91 690 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2924 (+2) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 5900 (+8) од.,
  • артилерійських систем – 1914 (+6) од.,
  • РСЗВ – 395 од.,
  • засобів ППО ‒ 211 (+1) од.,
  • літаків – 281 од.,
  • гелікоптерів – 264 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9) од.,
  • крилатих ракет ‒ 531 од.,
  • кораблів/катерів ‒ 16 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 163 од.

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що військовослужбовці України відбили російські атаки в районі 13 населених пунктів Донецької та Луганської областей.

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