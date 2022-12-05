Генштаб: ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 13 населених пунктів Донбасу

Деталі

Розпочалася 285 доба російського широкомасштабного вторгнення.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Водночас наші воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 БПлА окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ, а також один інший важливий об’єкт противника.

Додамо

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив про нічний обстріл міста. Під ворожий обстріл потрапили об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя

До того ж цієї ночі окупанти обстріляли Кривий Ріг.