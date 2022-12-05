Генштаб: ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 13 населених пунктів Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генштаб у рановому зведенні повідомив, що військовослужбовці України відбили російські атаки в районі 13 населених пунктів Донецької та Луганської областей України, пише УНН.
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Розпочалася 285 доба російського широкомасштабного вторгнення.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
Водночас наші воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 БПлА окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ, а також один інший важливий об’єкт противника.
Додамо
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив про нічний обстріл міста. Під ворожий обстріл потрапили об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя
До того ж цієї ночі окупанти обстріляли Кривий Ріг.