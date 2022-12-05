Генштаб: ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 13 населенных пунктов Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генштаб в ранней сводке сообщил, что военнослужащие Украины отразили российские атаки в районе 13 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей Украины, пишет УНН.
Детали
Начались 285 сутки русского широкомасштабного вторжения.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка в Луганской области и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника.
В то же время наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 и 4 БПлА оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один другой важный объект противника.
Добавим
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил о ночном обстреле города. Во вражеский обстрел попали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья
К тому же этой ночью оккупанты обстреляли Кривой Рог.