Окупанти атакували об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя

Цитата

“Сьогодні підступний ворог знову цинічно атакував нічне Запоріжжя. Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об‘єктам промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств”, — йдеться у повідомленні.

На цей час повна інформація щодо ушкоджень та постраждалих уточнюється. На місцях працюють відповідні служби.

Додамо

Близько півночі російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Про вибухи в місті тоді повідомляли місцеві пабліки та Суспільне.