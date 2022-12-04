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Оккупанты атаковали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья

Оккупанты атаковали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья

Киев • УНН

 • 973068 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в своем Telegram сообщил о ночном обстреле города. Во вражеский обстрел попали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня коварный враг снова цинично атаковал ночное Запорожье. На этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий”, — говорится в сообщении.

В настоящее время полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется. На местах работают соответствующие службы.

Добавим

Около полуночи русская оккупационная армия атаковала Запорожье. О взрывах в городе тогда сообщали местные паблики и Общественное.

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