У Кривому Розі лунають звуки вибухів — РВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у своєму Telegram повідомив про обстріли міста та закликав не виставляти у соцмережі кадри з “прильотами”, передає УНН.
Цитата
“Кривий Ріг. У місті декілька потужних вибухів. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі”, — йдеться у повідомленні.
Наслідки встановлюються.
Додамо
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив про нічний обстріл міста. Під ворожий обстріл потрапили об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя