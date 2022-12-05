У Кривому Розі лунають звуки вибухів — РВА

Цитата

“Кривий Ріг. У місті декілька потужних вибухів. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі”, — йдеться у повідомленні.

Наслідки встановлюються.

Додамо

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив про нічний обстріл міста. Під ворожий обстріл потрапили об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя