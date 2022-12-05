Оккупанты обстреляли Кривой Рог
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в своем Telegram сообщил об обстрелах города и призвал не выставлять в соцсети кадры с “прилетами”, передает УНН.
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“Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети”, — говорится в сообщении.
Последствия устанавливаются.
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Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил о ночном обстреле города. Во вражеский обстрел попали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья