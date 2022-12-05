Оккупанты обстреляли Кривой Рог

Цитата

“Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети”, — говорится в сообщении.

Последствия устанавливаются.

Добавим

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил о ночном обстреле города. Во вражеский обстрел попали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья