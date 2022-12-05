Еще плюс 540: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.12 ориентировочно составляли:



личного состава – около 91 690 (+540) человек ликвидировано,



танков ‒ 2924 (+2) ед.,



боевых бронированных машин ‒ 5900 (+8) ед.,



артиллерийских систем – 1914 (+6) ед.,



РСЗО – 395 ед.,



средств ПВО ‒ 211 (+1) ед.,



самолетов – 281 ед.,



вертолетов – 264 (+1) ед.,



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1582 (+9) ед.,



крылатых ракет ‒ 531 ед.,



кораблей/катеров ‒ 16 ед.,



автомобильной техники и автоцистерн – 4497 (+18) ед.,



специальной техники – 163 ед.



"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб в утренней сводке сообщил, что военнослужащие Украины отразили российские атаки в районе 13 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

