Еще плюс 540: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 91 690 человек, 2924 танков, 264 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.12 ориентировочно составляли:
-
- личного состава – около 91 690 (+540) человек ликвидировано,
-
- танков ‒ 2924 (+2) ед.,
-
- боевых бронированных машин ‒ 5900 (+8) ед.,
-
- артиллерийских систем – 1914 (+6) ед.,
-
- РСЗО – 395 ед.,
-
- средств ПВО ‒ 211 (+1) ед.,
-
- самолетов – 281 ед.,
-
- вертолетов – 264 (+1) ед.,
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1582 (+9) ед.,
-
- крылатых ракет ‒ 531 ед.,
-
- кораблей/катеров ‒ 16 ед.,
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 4497 (+18) ед.,
-
- специальной техники – 163 ед.
-
"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб в утренней сводке сообщил, что военнослужащие Украины отразили российские атаки в районе 13 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.