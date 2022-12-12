Херсон под массированным обстрелом: оккупанты попали в медицинские учреждения, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня, 12 декабря, Херсон подвергся атаке со стороны вооруженных сил рф – пострадали медицинские учреждения. По предварительной информации, погибших нет. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует УНН.
Цитата
"Рашисты продолжают терроризировать освобожденные населенные пункты Херсонской области. Враг снова обстрелял медицинские учреждения Херсона. Вражеские снаряды попали в одну из городских больниц Херсона. Повреждено здание поликлиники", - написал он.
Детали
Янушевич отметил, что враг атаковал еще одно медицинское учреждение. Из-за российских обстрелов в здании выбиты окна. Никто не пострадал.
Дополнение
Российская армия 12 декабря обстреляла два микрорайона в Херсоне. В результате атаки известно о двух погибших и еще 5 пострадавших.