Оккупанты похитили с оккупированной Херсонской области оборудование местных сельскохозяйственных предприятий - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российские оккупанты продолжают грабить объекты гражданской инфраструктуры на временно захваченной территории Херсонской области. Как сообщает Генеральный Штаб ВСУ в вечерней сводке, рашисты вывезли оборудование местных сельскохозяйственных предприятий, передает УНН.
Детали
Так, по состоянию на 11 декабря текущего года из населенного пункта Рубановка было вывезено оборудование местных сельскохозяйственных предприятий.
Враг продолжает обстреливать Херсонскую область. В частности, на этом направлении оккупанты осуществили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Херсонской области и города Херсон, есть погибшие среди мирного населения, пострадала гражданская инфраструктура.
По данным Генштаба, в Межводном и Черноморском, что в Крыму, российские оккупационные власти активизировали административно-полицейские и контрразведывательные меры.
Дополнение
Сегодня, 12 декабря, Херсон подвергся атаке со стороны вооруженных сил рф – пострадали медицинские учреждения.
Также российская армия сегодня обстреляла два микрорайона в Херсоне. В результате атаки известно о двух погибших и еще 5 пострадавших.