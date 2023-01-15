Окупанти можуть вдарити по Києву ракетами С-300 – Повітряні Сили

Цитата

“Такі атаки, як була в Києві, це не є новина для України. В Києві вона була, фактично, вперше. Але маємо такі приклади, як Харків, Дніпро, Миколаїв, та інші області, де ворог доволі довгий час застосовує ракети С-300 для завдання ударів по мирних мешканцях, по об’єктах критичної інфраструктури, які він намагається знищити, але частіше страждають люди. Тому що ракети летять з великої відстані, близько 150 км, і таким чином влучають. Тому що чим більше дальність, тим більша неточність. Такий принцип вони застосували по Києву. Тобто, та сама ракетна зенітна установка могла бути заздалегідь підтягнута до кордону з півночі країни”, – сказав він, коментуючи ранкову атаку на Київ 14 січня.

Доповнення

Минулої доби російські окупанти обстріляли столицю.

Мер Києва Кличко у Telegram повідомив, що вибухи у Києві пролунали у Дніпровському районі.

Також після атаки ворога на столицю сталася пожежа у Голосіївському районі столиці.

У Київській міській військовій адміністрації розповіли про наслідки ракетної атаки на Київ, вказавши зокрема, що влучання в об’єкт інфраструктури було без критичних руйнувань та загоряння.

Як повідомили у Повітряних силах, столицю України атаковано з північного напрямку зенітними керованими ракети ЗРК С-400/С-300, які летіли по балістичній траєкторії.