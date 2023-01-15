Окупанти можуть вдарити по Києву ракетами С-300 – Повітряні Сили

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 16379 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 35426 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 44235 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 54374 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 94564 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 56149 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 117327 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 83333 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 64228 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119888 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 58984 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 47933 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 114191 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 51647 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 48174 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 94573 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 114702 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 117332 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 234972 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 283550 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 48502 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 51974 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 32920 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 36976 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 52231 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Окупанти можуть вдарити по Києву ракетами С-300 – Повітряні Сили

Київ • УНН

 • 509948 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Російські окупанти можуть вдарити по Києву ракетами С-300. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Окупанти можуть вдарити по Києву ракетами С-300 – Повітряні Сили

Цитата

“Такі атаки, як була в Києві, це не є новина для України. В Києві вона була, фактично, вперше. Але маємо такі приклади, як Харків, Дніпро, Миколаїв, та інші області, де ворог доволі довгий час застосовує ракети С-300 для завдання ударів по мирних мешканцях, по об’єктах критичної інфраструктури, які він намагається знищити, але частіше страждають люди. Тому що ракети летять з великої відстані, близько 150 км, і таким чином влучають. Тому що чим більше дальність, тим більша неточність. Такий принцип вони застосували по Києву. Тобто, та сама ракетна зенітна установка могла бути заздалегідь підтягнута до кордону з півночі країни”, – сказав він, коментуючи ранкову атаку на Київ 14 січня.

Доповнення

Минулої доби російські окупанти обстріляли столицю.

Мер Києва Кличко у Telegram повідомив, що вибухи у Києві пролунали у Дніпровському районі.

Також після атаки ворога на столицю сталася пожежа у Голосіївському районі столиці.

У Київській міській військовій адміністрації розповіли про наслідки ракетної атаки на Київ, вказавши зокрема, що влучання в об’єкт інфраструктури було без критичних руйнувань та загоряння.

Як повідомили у Повітряних силах, столицю України атаковано з північного напрямку зенітними керованими ракети ЗРК С-400/С-300, які летіли по балістичній траєкторії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24