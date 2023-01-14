Знищено 25 із 38 ракет різних типів: у Повітряних силах оновили інформацію щодо масованого удару рф
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Під час масованого ракетного удару рф українські військові знищили 25 із 38 ракет різних типів. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил, передає УНН.
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14 січня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.
За даними Командування, близько 13.00 ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря та ракет “Калібр” із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря. Усього — 23 крилаті ракети повітряного та морського базування.
У той же час в повітряному просторі на різних напрямках спостерігалась активність ворожої тактичної авіації.
Із винищувачів Су-35 здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59.
Також випущено п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 (одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро).
Протиповітряна оборона працювала у зоні відповідальності усіх повітряних командувань — “Центр”, “Південь”, “Схід” та “Захід”.
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“Станом на 18. 30 на сході та півдні країни протиповітряний бій триває. Ворог продовжує атакувати з літаками тактичної авіації. Випущено ще п’ять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири з яких збито нашою ППО!
Тож загалом на цей час знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та „Калібр“, сім керованих авіаційних ракет Х-59”, — повдіомили у Повітряних силах.
Нагадаємо
Ранок 14 січня розпочався із підступного удару по Києву.
Столицю України атаковано з північного напрямку зенітними керованими ракети ЗРК С-400/С-300, які летіли по балістичній траєкторії.