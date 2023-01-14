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Знищено 25 із 38 ракет різних типів: у Повітряних силах оновили інформацію щодо масованого удару рф

Київ • УНН

 • 670761 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Під час масованого ракетного удару рф українські військові знищили 25 із 38 ракет різних типів. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил, передає УНН.

Знищено 25 із 38 ракет різних типів: у Повітряних силах оновили інформацію щодо масованого удару рф

Деталі

14 січня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.

За даними Командування, близько 13.00 ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря та ракет “Калібр” із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря. Усього — 23 крилаті ракети повітряного та морського базування.

У той же час в повітряному просторі на різних напрямках спостерігалась активність ворожої тактичної авіації.
Із винищувачів Су-35 здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59.

Також випущено п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 (одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро).

Протиповітряна оборона працювала у зоні відповідальності усіх повітряних командувань — “Центр”, “Південь”, “Схід” та “Захід”.

Цитата

“Станом на 18. 30 на сході та півдні країни протиповітряний бій триває. Ворог продовжує атакувати з літаками тактичної авіації. Випущено ще п’ять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири з яких збито нашою ППО!

Тож загалом на цей час знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та „Калібр“, сім керованих авіаційних ракет Х-59”, — повдіомили у Повітряних силах.

Нагадаємо

Ранок 14 січня розпочався із підступного удару по Києву.

Столицю України атаковано з північного напрямку зенітними керованими ракети ЗРК С-400/С-300, які летіли по балістичній траєкторії.

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