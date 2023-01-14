Масовані атаки рф: сили оборони знищили 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні - Залужний
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Сьогодні окупант завдав масованих ракетних ударів по Україні. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає УНН.
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За словами Залужного, зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця.
Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування “Калібр”, керовані авіаційні ракети Х-59, — по об’єктах критичної інфраструктури України, додав Головнокомандувач.
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“Загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет.
Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети”, — повідомив Залужний.
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