Масовані атаки рф: сили оборони знищили 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні - Залужний

Деталі

За словами Залужного, зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця.

Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування “Калібр”, керовані авіаційні ракети Х-59, — по об’єктах критичної інфраструктури України, додав Головнокомандувач.

Цитата

“Загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети”, — повідомив Залужний.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російська ракета влучила у багатоповерхівку у Дніпрі: одного під‘їзду немає, під завалами люди