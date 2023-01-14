Массированные атаки рф: силы обороны уничтожили 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные - Залужный

Детали

По словам Залужного, утром зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица.

Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования “Калибр”, управляемые авиационные ракеты Х-59, — по объектам критической инфраструктуры Украины, добавил Главнокомандующий.

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“В целом враг совершил около 28 пусков крылатых ракет различного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет.

Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты”, — сообщил Залужный.

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