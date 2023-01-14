Уничтожено 25 из 38 ракет разных типов: в Воздушных силах обновили информацию о массированном ударе рф

Детали

14 января российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры.

По данным Командования, около 13.00 враг осуществил пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря и ракет “Калибр” с надводных кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря. Всего — 23 крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

В то же время в воздушном пространстве на различных направлениях наблюдалась активность вражеской тактической авиации.

С истребителей Су-35 осуществлено 5 пусков управляемых авиационных ракет Х-59.

Также выпущено пять крылатых ракет Х-22 с пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из этих ракет попала в многоэтажку в г. Днепр).

Противовоздушная оборона работала в зоне ответственности всех воздушных командований — “Центр”, “Юг”, “Восток” и “Запад”.

Цитата

“По состоянию на 18. 30 на востоке и юге страны продолжается противовоздушный бой. Враг продолжает атаковать с самолетами тактической авиации. Выпущено еще пять управляемых авиационных ракет Х-59, четыре из которых сбиты нашей ПВО!

Так что всего на это время уничтожено 25 из 38 ракет разных типов. В частности 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и „Калибр“, семь управляемых авиационных ракет Х-59”, — уничтожены в Воздушных силах.

Напомним

Утро 14 января началось с коварного удара по Киеву.

Столица Украины атакована с северного направления зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-400/С-300, которые летели по баллистической траектории.