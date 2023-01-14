Ракетна атака на Київ: влучання в об'єкт інфраструктури було без критичних руйнувань - КМВА

Деталі

У КМВА підбили підсумок ракетної атаки на Київ:



Є влучання в об’єкт інфраструктури. Без критичних руйнувань та загоряння. Всі екстерні служби працюють на місці. Постраждалих немає.



В Голосіївському районі через уламки ракети відбулось загоряння в складській металевій будівлі на площі 20 м.кв. та пошкоджено дах на гаражі. Без потерпілих.



В Дарницькому районі уламками ракети пошкоджено два автомобіля, потерпілих немає. Інформація уточняються.



Інформація уточнюється.

Киян закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.

Також Тимошенко повідомив, що під час ранкової атаки ворога у селі Копилів Київської області були влучання у житлову забудову.