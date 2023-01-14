Ракетна атака на Київ: влучання в об'єкт інфраструктури було без критичних руйнувань - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Київській міській військовій адміністрації розповіли про наслідки ракетної атаки на Київ, вказавши зокрема, що влучання в об’єкт інфраструктури було без критичних руйнувань та загоряння, пише УНН.
Деталі
У КМВА підбили підсумок ракетної атаки на Київ:
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- Є влучання в об’єкт інфраструктури. Без критичних руйнувань та загоряння. Всі екстерні служби працюють на місці. Постраждалих немає.
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- В Голосіївському районі через уламки ракети відбулось загоряння в складській металевій будівлі на площі 20 м.кв. та пошкоджено дах на гаражі. Без потерпілих.
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- В Дарницькому районі уламками ракети пошкоджено два автомобіля, потерпілих немає. Інформація уточняються.
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Інформація уточнюється.
Киян закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Доповнення
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.
Також Тимошенко повідомив, що під час ранкової атаки ворога у селі Копилів Київської області були влучання у житлову забудову.