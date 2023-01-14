Ракетная атака на Киев: попадание в объект инфраструктуры было без критических разрушений - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Киевской городской военной администрации рассказали о последствиях ракетной атаки на Киев, указав в частности, что попадание в объект инфраструктуры было без критических разрушений и возгорания, пишет УНН.
Детали
В КГВА подвели итоги ракетной атаки на Киев:
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- Есть попадание в объект инфраструктуры. Без критических разрушений и возгорания. Все экстренные службы работают на месте. Пострадавших нет.
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- В Голосеевском районе из-за обломков ракеты произошло возгорание в складском металлическом здании на площади 20 кв. м, повреждена крыша на гараже. Без пострадавших.
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- В Дарницком районе обломками ракеты повреждены два автомобиля, пострадавших нет. Информация уточняется.
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Информация уточняется.
Киевлян призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Дополнение
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.
Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.