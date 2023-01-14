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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Ракетная атака на Киев: попадание в объект инфраструктуры было без критических разрушений - КГВА

Киев • УНН

 • 1669068 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В Киевской городской военной администрации рассказали о последствиях ракетной атаки на Киев, указав в частности, что попадание в объект инфраструктуры было без критических разрушений и возгорания, пишет УНН.

Ракетная атака на Киев: попадание в объект инфраструктуры было без критических разрушений - КГВА

Детали

В КГВА подвели итоги ракетной атаки на Киев:

  • Есть попадание в объект инфраструктуры. Без критических разрушений и возгорания. Все экстренные службы работают на месте. Пострадавших нет.
  • В Голосеевском районе из-за обломков ракеты произошло возгорание в складском металлическом здании на площади 20 кв. м, повреждена крыша на гараже. Без пострадавших.
  • В Дарницком районе обломками ракеты повреждены два автомобиля, пострадавших нет. Информация уточняется.

Информация уточняется.

Киевлян призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.

Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.

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