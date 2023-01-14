Київ: після ворожої атаки сталася пожежа у Голосіївському районі - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Після атаки ворога на Київ сталася пожежа у Голосіївському районі столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у суботу, 14 січня, Telegram, пише УНН.
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"У Голосіївському районі столиці пожежа на нежитловому об‘єкті. Попередньо — внаслідок ворожої атаки на столицю", - повідомив Кличко.
З його слів, рятувальні служби слідують на місце.
Доповнення
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.
Також Тимошенко повідомив, що під час ранкової атаки ворога у селі Копилів Київської області були влучання у житлову забудову.