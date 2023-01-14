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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Киев: после вражеской атаки произошел пожар в Голосеевском районе - Кличко

Киев • УНН

 • 1677759 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. После атаки врага на Киев произошел пожар в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 14 января, в Telegram, пишет УНН.

Киев: после вражеской атаки произошел пожар в Голосеевском районе - Кличко

Цитата

"В Голосеевском районе столицы пожар на нежилом объекте. Предварительно - в результате вражеской атаки на столицу", - сообщил Кличко.

По его словам, спасательные службы следуют на место.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.

Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.

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