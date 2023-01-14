Киев: после вражеской атаки произошел пожар в Голосеевском районе - Кличко

Цитата

"В Голосеевском районе столицы пожар на нежилом объекте. Предварительно - в результате вражеской атаки на столицу", - сообщил Кличко.

По его словам, спасательные службы следуют на место.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.

Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.