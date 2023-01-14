Киев: после вражеской атаки произошел пожар в Голосеевском районе - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. После атаки врага на Киев произошел пожар в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 14 января, в Telegram, пишет УНН.
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"В Голосеевском районе столицы пожар на нежилом объекте. Предварительно - в результате вражеской атаки на столицу", - сообщил Кличко.
По его словам, спасательные службы следуют на место.
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Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.
Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.