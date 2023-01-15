Оккупанты могут ударить по Киеву ракетами С-300 - Воздушные Силы

Цитата

“Такие атаки, как была в Киеве, это не новость для Украины. В Киеве она была, фактически, впервые. Но есть такие примеры, как Харьков, Днепр, Николаев и другие области, где враг довольно долгое время применяет ракеты С-300 для нанесения ударов по мирным жителям, по объектам критической инфраструктуры, которые он пытается уничтожить, но чаще страдают люди. Потому что ракеты летят с большого расстояния, около 150 км, и таким образом попадают. Потому что чем больше дальность, тем больше неточность. Такой принцип они применили по Киеву. То есть, та самая ракетная зенитная установка могла быть заранее подтянута к границе с севера страны”, – сказал он, комментируя утреннюю атаку на Киев 14 января.

Дополнение

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли столицу.

Мэр Киева Кличко в Telegram сообщил, что взрывы в Киеве прогремели в Днепровском районе.

Также после атаки врага на столицу произошел пожар в Голосеевском районе столицы.

В Киевской городской военной администрации рассказали о последствиях ракетной атаки на Киев, указав в частности, что попадание в объект инфраструктуры было без критических разрушений и возгорания.

Как сообщили в Воздушных силах, столица Украины атакована с северного направления зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-400/С-300, которые летели по баллистической траектории.