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Охріменко: у ДПЗКУ рейдерські розборки - китайцям є чого боятися

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міністерство аграрної політики та продовольства руками органів прокуратури зменшує статутний капітал Державної продовольчо-зернової корпорації України. Наразі вже 19 активів корпорації виведено з власності зернової корпорації, і це дає підстави китайським кредиторам побоюватися невиконання Україною своїх зобов’язань. Таку думку у коментарі УНН висловив економіст Олександр Охріменко.

“Так, свого часу ми взяли товарний кредит. Ми взяли гроші (перший транш кредиту у 2012 році — півтора мільярда доларів, — ред.) із того розрахунку, що будемо поставляти кукурудзу. Ми більшу частину поставили. Навіть коли ДПЗКУ збанкрутує — буде правонаступник, який теж повинен буде поставляти кукурудзу. Але є побоювання китайців: буде збій у поставці їм товару 100%.

Бо коли будуть передавати зобов’язання, то з часом з’явиться правонаступник, але цей правонаступник може з’явитися не скоро, може, і через півроку, рік, — з нашим-то бардаком. І поставки будуть затримуватися — оце точно буде, гарантую. І тут побоювання китайців виправдані”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Мінагрополітики не змогли пояснити, навіщо виводять активи з-під управління ДПЗКУ

За словами економіста, руйнація ДПЗКУ є наслідком рейдерських розборок.

“Підприємства виводять (з власності корпорації — ред.), тому що, я так розумію, там свої внутрішні рейдерські розборки.

Підприємство державне, і там багато охочих „порулити“. Це вже, здається, четверта чи п’ята структура, колись це була аграрно-промислова корпорація, потім ще інші назви. Там боргів дуже багато висить, дуже „кормушечна“ структура, і це її постійно доводять до такого рівня, щоб легше збанкрутіти і створити нове державне підприємство”, — сказав він і додав, що зобов’язання ДПЗКУ перед зовнішніми партнерами у такому випадку “будуть передаватися по колу”.

Охріменко нагадав, що у ДПЗКУ досі немає постійного керівника, призначеного за підсумками конкурсу (є тимчасово виконувачка обов’язків І.Марченко — ред.). І тому навколо цієї структури тривають баталії.

Як повідомляв УНН, органи прокуратури у різних регіонах України від імені Мінагрополітики подають позови проти ДПЗКУ, в яких вимагають скасування права власності корпорації на елеватори, хлібні бази, комбінати хлібопродуктів і комбікормів.

Фактично це означає знищення зернового гіганта, що не може не позначитися на його здатності виконувати кредитні зобов’язання перед КНР. Йдеться про кредит в півтора мільярда доларів під держгарантії, який ДПЗКУ отримала від Експортно-імпортного банку Китаю в 2012 році.

Сьогодні китайська сторона вже заблокувала грошові кошти на рахунках корпорації. Сталося це в кінці минулого року. Причину такого кроку кредиторів в ЗМІ пояснюють відсутністю взаєморозуміння з українськими чиновниками, які не тільки не виконували умови кредиту, але й ініціювали відчуження майна ДПЗКУ.

За інформацією джерел УНН, в самому міністерстві аграрної політики, чинний т.в.о міністра Максим Мартинюк прекрасно обізнаний у тому, що відбувається і, “можливо, навіть має особисту в цьому зацікавленість”.

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