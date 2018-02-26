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Охрименко: в ГПЗКУ рейдерские разборки - китайцам есть чего бояться

Охрименко: в ГПЗКУ рейдерские разборки - китайцам есть чего бояться

Киев  •  УНН

 • 20697 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Министерство аграрной политики и продовльства руками органов прокуратуры уменьшает уставной капитал ГПЗКУ. Сейчас уже 19 активов корпорации выведены из собственности зерновой корпорации, и это дает основания китайским кредиторам опасаться невыполнения Украиной своих обязательств. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономист Александр Охрименко.

“Да, в свое время мы приняли товарный кредит. Мы взяли деньги (первый транш кредита в 2012 году — полтора миллиарда долларов — ред.) с того расчета, что будем поставлять кукурузу. Мы большую часть поставили. Даже когда ГПЗКУ обанкротится — будет правопреемник, который тоже должен будет поставлять кукурузу. Но есть опасения китайцев: будет сбой в поставке им товара 100%.

Потому когда будут передавать обязательства, то со временем появится правопреемник, но этот правопреемник может появиться нескоро, может, и через полгода, год, — с нашим-то бардаком. И поставки будут задерживаться — это точно будет, гарантирую. И здесь опасения китайцев оправданы”, — сказал он.

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По словам экономиста, разрушение ГПЗКУ является следствием рейдерских разборок.

“Предприятия выводят (из собственности корпорации, — ред.), потому что, я так понимаю, там свои внутренние рейдерские разборки.

Предприятие государственное, и там много желающих „порулить“. Это уже, кажется, четвертая или пятая структура, когда-то это была аграрно-промышленная корпорация, потом еще другие названия. Там долгов очень много висит, очень „кормушечная“ структура, и это ее постоянно доводят до такого уровня, чтобы легче обанкротить и создать новое государственное предприятие”, — сказал он и добавил, что обязательства ГПЗКУ перед внешними партнерами в таком случае "будут передаваться по кругу".

Охрименко напомнил, что в ГПЗКУ до сих пор нет постоянного руководителя, назначенного по итогам конкурса (есть временно исполняющая обязанности И.Марченко — ред.). И поэтому вокруг этой структуры продолжаются баталии.

Напомним, как сообщал УНН, органы прокуратуры в различных регионах Украины от имени Минагрополитики подают иски против ГПЗКУ, в которых требуют отмены права собственности корпорации на элеваторы, хлебные базы, комбинаты хлебопродуктов и комбикормов.

Фактически это означает уничтожение зернового гиганта, что не может не сказаться на его способности выполнять кредитные обязательства перед КНР. Речь идет о кредите в полтора миллиарда долларов под госгарантии, который ГПЗКУ получила от Экспортно-импортного банка Китая в 2012 году.

Сегодня китайская сторона уже заблокировала денежные средства на счетах компании. Произошло это в конце прошлого года. Причину такого шага кредиторов в СМИ объясняют отсутствием взаимопонимания с украинскими чиновниками, которые не только не выполняли условия кредита, но и инициировали отчуждение имущества ГПЗКУ.

По информации источников УНН, в самом министерстве аграрной политики, действующий в.и.о. министра Максим Мартынюк прекрасно осведомлен о том, что происходит, и, “возможно, даже имеет личную в этом заинтересованность”.

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