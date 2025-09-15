$41.310.00
Ексклюзив
09:58 • 1124 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
05:44 • 18271 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 18271 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 20054 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 27728 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 51739 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 70266 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104543 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86542 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84761 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Охорона Порошенка влаштувала серйозне ДТП з перекиданням в Одесі

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Охорона Петра Порошенка спровокувала ДТП 13 вересня в Одесі, проїхавши на червоне світло. Автомобіль жінки перекинувся, а начальник охорони зняв номери з авто.

Охорона Порошенка влаштувала серйозне ДТП з перекиданням в Одесі

Охорона народного депутата Петра Порошенка спричинила серйозну автотрощу в Одесі. За даними джерел, аварія сталася вдень 13 вересня на перехресті вулиць Єврейська та Караванського. Про це пише УНН із посиланням на "Інформатор Україна".

Деталі

Позашляховик, у якому перебував керівник охорони Порошенка на прізвище Стебловський, проігнорував червоний сигнал світлофора та на великій швидкості врізався в інший автомобіль, за кермом якого була жінка. Від потужного удару її авто перекинулося на дах.

Очевидці повідомляють, що начальник охорони Порошенка одразу зняв номерні знаки з обох машин, аби неможливо було ідентифікувати власників та уникнути відповідальності.

Ні Петро Порошенко, ні його представники ситуацію публічно не коментували.

Це не перший випадок ДТП за участю автомобілів супроводу народного депутата. Раніше в Києві кортеж Порошенка збив 88-річного пенсіонера.

Наразі триває перевірка всіх обставин події.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Петро Порошенко
Одеса
Київ