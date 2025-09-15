Охрана Порошенко устроила серьезное ДТП с опрокидыванием в Одессе
Киев • УНН
Охрана Петра Порошенко спровоцировала ДТП 13 сентября в Одессе, проехав на красный свет. Автомобиль женщины перевернулся, а начальник охраны снял номера с авто.
Охрана народного депутата Петра Порошенко стала причиной серьезного ДТП в Одессе. По данным источников, авария произошла днем 13 сентября на перекрестке улиц Еврейская и Караванского. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Информатор Украина".
Детали
Внедорожник, в котором находился руководитель охраны Порошенко по фамилии Стебловский, проигнорировал красный сигнал светофора и на большой скорости врезался в другой автомобиль, за рулем которого была женщина. От мощного удара ее авто перевернулось на крышу.
Очевидцы сообщают, что начальник охраны Порошенко сразу снял номерные знаки с обеих машин, чтобы невозможно было идентифицировать владельцев и избежать ответственности.
Ни Петр Порошенко, ни его представители ситуацию публично не комментировали.
Это не первый случай ДТП с участием автомобилей сопровождения народного депутата. Ранее в Киеве кортеж Порошенко сбил 88-летнего пенсионера.
В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.