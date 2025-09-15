$41.310.00
Эксклюзив
09:58 • 998 просмотра
публикации
Эксклюзивы
Архив

Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Охрана Порошенко устроила серьезное ДТП с опрокидыванием в Одессе

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Охрана Петра Порошенко спровоцировала ДТП 13 сентября в Одессе, проехав на красный свет. Автомобиль женщины перевернулся, а начальник охраны снял номера с авто.

Охрана Порошенко устроила серьезное ДТП с опрокидыванием в Одессе

Охрана народного депутата Петра Порошенко стала причиной серьезного ДТП в Одессе. По данным источников, авария произошла днем 13 сентября на перекрестке улиц Еврейская и Караванского. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Информатор Украина".

Детали

Внедорожник, в котором находился руководитель охраны Порошенко по фамилии Стебловский, проигнорировал красный сигнал светофора и на большой скорости врезался в другой автомобиль, за рулем которого была женщина. От мощного удара ее авто перевернулось на крышу.

Очевидцы сообщают, что начальник охраны Порошенко сразу снял номерные знаки с обеих машин, чтобы невозможно было идентифицировать владельцев и избежать ответственности.

Ни Петр Порошенко, ни его представители ситуацию публично не комментировали.

Это не первый случай ДТП с участием автомобилей сопровождения народного депутата. Ранее в Киеве кортеж Порошенко сбил 88-летнего пенсионера.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Петр Порошенко
Одесса
Киев