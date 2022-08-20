ОК "Південь": на півдні ЗСУ знищили майже 20 рашистів та 5 одиниць військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що на півдні ЗСУ знищили майже 20 рашистів та 5 одиниць військової техніки, передає УНН.
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ЗСУ завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів у 7 районах на півдні України. Продовжуючи виконання вогневих завдань, ракетно-артилерійськими підрозділами спричинено втрати ворога у кількості:
- 17 рашистів;
- радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк 1";
- 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо
Окупанти, відступаючи на півдні України, обстріляли українські позиції штурмовиком та гелікоптерами.