ОК "Юг": на юге ВСУ уничтожили около 20 рашистов и 5 единиц военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что на юге ВСУ уничтожили почти 20 рашистов и 5 единиц военной техники, передает УНН.
Детали
ВСУ нанесли 11 авиаударов по позициям оккупантов в 7 районах на юге Украины. Продолжая выполнение огневых задач, ракетно-артиллерийскими подразделениями вызваны потери врага в количестве:
– 17 рашистов;
– радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк 1";
– 4 единицы автомобильной и бронированной техники.
Окончательные потери врага уточняются.
Напомним
Оккупанты, отступая на юге Украины, обстреляли украинские позиции штурмовиком и вертолетами.