Оголошено підозру 25 "правоохоронцям", які перейшли на бік росіян на Херсонщині
Київ • УНН
Українська поліція ідентифікувала ще 25 колаборантів, які приєдналися до створеного Росією "головного управління МВС" в окупованій Херсонській області і яким загрожує до 15 років ув'язнення.
Правоохоронці встановили особи ще 25 колаборантів, які вступили до створеного агресором "головного управління мвс рф" на лівобережжі Херсонщини. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
Встановлено 25 чоловіків та жінок, які влаштувалися на посади до Дніпровського, Корабельного та Суворівського міськвідділів міліції "головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області"
Відомо, що псевдоправоохоронці неодноразово фабрикували кримінальні справи та притягували до відповідальності за законодавством рф українців з активною громадською позицією.
Також допомагали загарбникам пропагувати "палітіку крємля" серед місцевого населення.
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За роботу на ворога "народним міліціонерам" з окупованої Херсонщини загрожує до 15 років позбавлення волі.
Доповнення
Слідчі з'ясували, що Дніпровський відділ очолив колишній міліціонер з Донеччини. До свого нового призначення він був начальником управління житлово-комунального господарства адміністрації Керчі у Криму.
Нині забезпечує дотримання диктаторського режиму серед місцевого населення на ввіреній території.
Лави "народних міліціонерів" поповнили і колишні співробітники територіальних підрозділів Мін'юсту та Служби судової охорони. Наразі вони працюють у слідчому управлінні Дніпровського та Корабельного міськвідділах міліції.
У відомстві пояснюють, що більшість фігурантів, які працюють слідчими, оперуповноваженими, дільничними та у черговій частині, не мають профільної освіти. Через кадровий голод загарбники призначають на посади "людей з вулиці", які сподіваються побудувати кар’єру при окупантах.
Нагадаємо
Національна поліція України відкрила понад 110 000 справ за фактами воєнних злочинів, скоєних російськими військами та колаборантами; понад 96 000 - за порушення законів війни.