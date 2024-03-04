Объявлено подозрение 25 "правоохранителям", которые перешли на сторону россиян на Херсонщине

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
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Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  210997 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  275094 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  238681 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  260148 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  271722 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Объявлено подозрение 25 "правоохранителям", которые перешли на сторону россиян на Херсонщине

Украинская полиция идентифицировала еще 25 коллаборационистов, которые присоединились к созданному россией "главному управлению МВД" в оккупированной Херсонской области и которым грозит до 15 лет заключения.

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Объявлено подозрение 25 "правоохранителям", которые перешли на сторону россиян на Херсонщине

ФК "Александрия" засчитано техническое поражение из-за участия в игре с "Шахтером" незаявленного футболиста

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ аннулировал результат ничьей 0:0 "Александрии" с "Шахтером" и вместо этого засчитал "Александрии" техническое поражение 0:3 из-за того, что в матче участвовал незаявленный игрок.

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ФК "Александрия" засчитано техническое поражение из-за участия в игре с "Шахтером" незаявленного футболиста

Биткоин вплотную приблизился к своему историческому максимуму и может продолжить расти

Биткоин близок к превышению своего исторического максимума в 68 тысяч долларов, установленного в ноябре 2021 года, поскольку его стоимость уже превысила 65 тысяч.

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Биткоин вплотную приблизился к своему историческому максимуму и может продолжить расти

За прошлый год уровень поддельных банкнот в Украине уменьшился - НБУ

Уровень поддельных банкнот в Украине снизился в 2023 году - 2,1 подделки на миллион гривен по сравнению с 2,2 в 2022 году, тогда как в ЕС подделки были почти в восемь раз выше, согласно данным Национального банка Украины.

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За прошлый год уровень поддельных банкнот в Украине уменьшился - НБУ

Аудит Минобороны: на Житомирщине обнаружили 30 тысяч турникетов, которые почти год лежат на складах

Почти 30 000 новых медицинских жгутов американского производства были найдены неиспользованными через 6 месяцев на складе украинской воинской части.

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Аудит Минобороны: на Житомирщине обнаружили 30 тысяч турникетов, которые почти год лежат на складах

Раннее наступление весны в Киеве обусловлено одной из самых теплых зим в истории

Раннее начало весны в Киеве было вызвано самой теплой зимой за всю историю наблюдений, которая началась на 37 дней раньше, чем в среднем.

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Раннее наступление весны в Киеве обусловлено одной из самых теплых зим в истории

За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа

Правительство Украины привлекло более 34 миллиардов гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа в январе-феврале 2024 года, превысив объемы погашения более чем на 20 миллиардов гривен.

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За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа

Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль

Премьер-министр объявил о планах сократить количество министерств на треть и уже сократил 20 000 вакансий на государственной службе в рамках реформ, направленных на оптимизацию работы правительства.

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Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль

Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки

Парню, который родился без неба - хирурги из Украины и США успешно сформировали новое из его собственных тканей.

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Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки

В Албании открыли новую авиабазу НАТО, которая станет центром воздушных операций Альянса

Албания превратила старую советскую авиабазу в региональный центр воздушных операций НАТО на Западных Балканах.

Новости Мира •   •  9661 просмотра
В Албании открыли новую авиабазу НАТО, которая станет центром воздушных операций Альянса