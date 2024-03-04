Объявлено подозрение 25 "правоохранителям", которые перешли на сторону россиян на Херсонщине
Украинская полиция идентифицировала еще 25 коллаборационистов, которые присоединились к созданному россией "главному управлению МВД" в оккупированной Херсонской области и которым грозит до 15 лет заключения.
ФК "Александрия" засчитано техническое поражение из-за участия в игре с "Шахтером" незаявленного футболиста
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ аннулировал результат ничьей 0:0 "Александрии" с "Шахтером" и вместо этого засчитал "Александрии" техническое поражение 0:3 из-за того, что в матче участвовал незаявленный игрок.
Биткоин вплотную приблизился к своему историческому максимуму и может продолжить расти
Биткоин близок к превышению своего исторического максимума в 68 тысяч долларов, установленного в ноябре 2021 года, поскольку его стоимость уже превысила 65 тысяч.
За прошлый год уровень поддельных банкнот в Украине уменьшился - НБУ
Уровень поддельных банкнот в Украине снизился в 2023 году - 2,1 подделки на миллион гривен по сравнению с 2,2 в 2022 году, тогда как в ЕС подделки были почти в восемь раз выше, согласно данным Национального банка Украины.
Аудит Минобороны: на Житомирщине обнаружили 30 тысяч турникетов, которые почти год лежат на складах
Почти 30 000 новых медицинских жгутов американского производства были найдены неиспользованными через 6 месяцев на складе украинской воинской части.
Раннее наступление весны в Киеве обусловлено одной из самых теплых зим в истории
Раннее начало весны в Киеве было вызвано самой теплой зимой за всю историю наблюдений, которая началась на 37 дней раньше, чем в среднем.
За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа
Правительство Украины привлекло более 34 миллиардов гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа в январе-феврале 2024 года, превысив объемы погашения более чем на 20 миллиардов гривен.
Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль
Премьер-министр объявил о планах сократить количество министерств на треть и уже сократил 20 000 вакансий на государственной службе в рамках реформ, направленных на оптимизацию работы правительства.
Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки
Парню, который родился без неба - хирурги из Украины и США успешно сформировали новое из его собственных тканей.
В Албании открыли новую авиабазу НАТО, которая станет центром воздушных операций Альянса
Албания превратила старую советскую авиабазу в региональный центр воздушных операций НАТО на Западных Балканах.