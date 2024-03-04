Объявлено подозрение 25 "правоохранителям", которые перешли на сторону россиян на Херсонщине

Правоохранители установили личности еще 25 коллаборационистов, которые вступили в созданное агрессором "главное управление мвс рф" на левобережье Херсонщины. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Установлено 25 мужчин и женщин, которые устроились на должности в Днепровский, Корабельный и Суворовский горотделы милиции "главного управления министерства внутренних дел Херсонской области" - резюмировали в ведомстве.

Известно, что псевдоправоохранители неоднократно фабриковали уголовные дела и привлекали к ответственности по законодательству рф украинцев с активной гражданской позицией.

Также помогали захватчикам пропагандировать "палитику кремля" среди местного населения.

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Работники ДВБ собрали достаточно доказательств, чтобы органы досудебного расследования заочно объявили злоумышленникам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины - резюмировали в ведомстве.

За работу на врага "народным милиционерам" с оккупированной Херсонщины грозит до 15 лет лишения свободы.

Дополнение

Следователи выяснили, что Днепровский отдел возглавил бывший милиционер из Донецкой области. До своего нового назначения он был начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Керчи в Крыму.

Сейчас обеспечивает соблюдение диктаторского режима среди местного населения на вверенной территории.

Ряды "народных милиционеров" пополнили и бывшие сотрудники территориальных подразделений Минюста и Службы судебной охраны. Сейчас они работают в следственном управлении Днепровского и Корабельного горотделах милиции.

В ведомстве объясняют, что большинство фигурантов, которые работают следователями, оперуполномоченными, участковыми и в дежурной части, не имеют профильного образования. Из-за кадрового голода захватчики назначают на должности "людей с улицы", которые надеются построить карьеру при оккупантах.

Напомним

Национальная полиция Украины открыла более 110 000 дел по фактам военных преступлений, совершенных российскими войсками и коллаборационистами; более 96 000 - за нарушение законов войны.