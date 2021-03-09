Оголошені лауреати Шевченківської премії 2021 року: хто ними став

Деталі

Першим оголосили переможця в номінації “Публіцістика і журналістика” — лауреатом якої став Станіслав Асєєв з книгою “В ізоляції”. У книзі Асєєв пише про своє перебування в полоні проросійських сил в окупованому Донецьку, куди він потрапив за сфабрикованими звинуваченнями “у шпигунстві” у травні 2017 року та був звільнений 29 грудня 2019 року.

У номінації “Кіномистецтво” переміг фільм “Атлантида” Валентина Васяновича, який розповідає про життя Донбасу після майбутньої перемоги України у війні з Росією і повернення окупованих територій. В “Атлантиді” події розвиваються у 2025 році, “через рік після закінчення війни”.

Додамо, що у вересні 2020 року стрічка “Атлантида” була обрана претендентом від України на премію “Оскар”.

У категорії “Візуальне мистецтво” — лауреатом став Борис Михайлов з проєктом “Випробування смертю”. Михайлов — художник, якого визнано у світі, його проєкт про суспільство, трансформацію світу. Проєкт складається з масштабних світлин, які, на перший погляд, не мають між собою нічого спільного. Михайлов працює як режисер, поєднуючи кадри, які виникають в уяві глядачів. Він почав роботу над серією фото у 2017 році.

У номінації “Література” лауреатка — письменниця Оксана Луцишина із книгою “Іван і Феба”.

Як зазначає “Суспільне”, роман розповідає про події 90-х в Україні. У книзі в Ужгороді Іван вінчається з Марічкою, тихою поеткою, яка просить називати себе Фебою — за іменем грецького бога поезії. Іван не любить Фебу. Йому гірко і страшно. Він згадує, як вирвався у Львів й почувався вільним. Як вирувало його життя на підпільних квартирниках та в кав’ярнях за революційними бесідами. Як палке студентство привело його в Київ на Майдан, де він відстоював ідею незалежної України та як він переміг.

У категорії “Музичне мистецтво” лауреат — музичне агентство “Ухо” з циклом “Архітектура голосу”. У проекті брали участь Олександра Андрусик, Євген Шимальський та Катерина Сула. В цій категорії також висувався піаніст Олександр Козаренко.

У номінації “Театральне мистецтво” перемогли Сергій Маслобойщиков, Наталія Рудюк і Олександр Бегма за виставу “Verba” за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (місто Київ).

Доповнення

Загалом до розгляду було представлено 51 твір у шести номінаціях. Перейшовши за посиланням ви можете дізнатися лауреатів премії минулого року.