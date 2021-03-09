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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 57662 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 78806 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111403 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146832 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196618 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193923 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2021 года: кто ими стал

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил лауреатов премии 2021 года, сама же церемония награждения состоится в мае в Каневе, пишет УНН.

Детали

Первым объявили победителя в номинации “Публицистика и журналистика” — лауреатом которой стал Станислав Асеев с книгой “В изоляции”. В книге Асеев пишет о своем пребывании в плену пророссийских сил в оккупированном Донецке, куда он попал по сфабрикованным обвинениям “в шпионаже” в мае 2017 года и был освобожден 29 декабря 2019 года.

В номинации “Киноискусство” победил фильм “Атлантида” Валентина Васяновича, который рассказывает о жизни Донбасса после будущей победы Украины в войне с Россией и возвращения оккупированных территорий. В “Атлантиде” события развиваются в 2025 году, “через год после окончания войны”.

Добавим, что в сентябре 2020 года лента “Атлантида” была выбрана претендентом от Украины на премию “Оскар”.

В категории “Визуальное искусство” — лауреатом стал Борис Михайлов с проектом “Испытание смертью”. Михайлов — художник, признанный в мире, его проект об обществе, трансформацию мира. Проект состоит из масштабных фотографий, которые, на первый взгляд, не имеют между собой ничего общего. Михайлов работает как режиссер, сочетая кадры, которые возникают в воображении зрителей. Он начал работу над серией фото в 2017 году.

В номинации “Литература” лауреат — писательница Оксана Луцишина с книгой “Иван и Феба”.

Как отмечает “Суспильне”, роман рассказывает о событиях 90-х в Украине. В книге в Ужгороде Иван венчается с Марией, тихой поэтессой, которая просит называть себя Фебой — по имени греческого бога поэзии. Иван не любит Фебу. Ему горько и страшно. Он вспоминает, как вырвался во Львов и чувствовал себя свободным. Как бурлила его жизнь в подпольных квартирниках и в кафе за революционными беседами. Как горячее студенчество привело его в Киев на Майдан, где он отстаивал идею независимой Украины и как он победил.

В категории “Музыкальное искусство” лауреат — музыкальное агентство “Ухо” с циклом “Архитектура голоса”. В проекте принимали участие Александра Андрусик, Евгений Шимальський и Екатерина Сула. В этой категории также выдвигался пианист Александр Козаренко.

В номинации “Театральное искусство” победили Сергей Маслобойщиков, Наталья Рудюк и Александр Бегма за спектакль “Verba” по мотивам драмы-феерии Леси Украинки “Лесная песня” Национального академического драматического театра имени Ивана Франко (город Киев).

Дополнение

В общем к рассмотрению было представлено 51 произведение в шести номинациях. Перейдя по ссылке вы можете узнать лауреатов премии прошлого года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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