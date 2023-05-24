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Офіційно: новоюліанський календар у ПЦУ вирішили запровадити з 1 вересня

Офіційно: новоюліанський календар у ПЦУ вирішили запровадити з 1 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Архієрейський собор під головуванням очільника ПЦУ, митрополита Епіфанія 24 травня затвердив постанову про перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, але у парафій залишається право вибору. Рішення ще має затвердити помісний Собор у липні. Про це повідомили у пресслужбі ПЦУ, пише УНН.

Цитата

"Рішенням Архієрейського собору помісної Української православної церкви під головуванням Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено постанову про календарне питання, в якій визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар", - ідеться у повідомленні.

"Загальне вживання новоюліанського календаря, після затвердження цього рішення помісним Собором, що скликається на 27 липня 2023 року, буде запроваджене з 1 вересня цього року, коли розпочинається новий церковний рік. Водночас парафії і монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість – календарна реформа відбудеться без примусу, поступово і усвідомлено", - наголосили в ПЦУ.

Деталі

"Це рішення, на яке чекає від нас і більшість вірних нашої Церкви, і більшість українського суспільства. Це рішення не просте, ми йшли до нього тривалий час, поступово, крок за кроком, і робимо його зважено. Але воно так само необхідне, як свого часу було необхідним рішення запровадити українську живу мову в богослужінні замість традиційної слов’янської, запровадити автокефальний устрій життя Церкви замість багатосотлітньої підлеглості. Не всі сприйняли ці рішення, не всі їх підтримали – але вони були вірними та життєво необхідними. Так само вірним і життєво необхідним для нас є рішення про перехід на оновлений календар, який є більш точним астрономічно та церковно прийнятим, зі збереженням традиційної пасхалії", – зазначив митрополит Епіфаній, коментуючи історичне рішення Собору.

Як зазначається, питання календарної реформи дискутується давно. І що з новою силою це питання постало внаслідок російської агресії. "Нині юліанський календар сприймається як пов'язаний з російською церковною культурою. Адже сучасним (новоюліанським) календарем користуються ті Церкви, які підтримують нашу Помісну Церкву, натомість опоненти і, в першу чергу, РПЦ – дотримуються старого календаря (юліанського). Тож прагнення збереження і утвердження своєї, української, духовної ідентичності, захист від агресії «русского міра», вимагають від нас назрілого рішення – долучитися до більшості Помісних Православних Церков і запровадити у вжиток новоюліанський календар", - зауважили у ПЦУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Календарна реформа ПЦУ: за яким календарем буде жити церква, коли буде Великдень та який піст може "зникати"

Доповнення

Згідно з опитуванням групи "Рейтинг", проведеним у грудні минуло року, ідею перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня підтримують 44% респондентів порівняно з 26% у грудні 2021 року. Не підтримують перенесення Різдва 31% опитаних. У 2021 році таких було 58%. 23% зазначили, що їм байдуже, 2% не змогли відповісти на це питання.

При цьому, 55% опитаних українців відзначають Різдво 7 січня, 25% роблять це двічі – 25 грудня і 7 січня, і лише 11% на даний момент святкують Різдво 25 грудня.

Так само в кінці грудня були підбиті підсумки голосування по цьому питанню і у додатку "Дія". Як зазначили в Мінцифрі, у ньому взяли участь більше ніж 1,5 мільйони українців. Майже 60% хочуть святкувати Різдво 25 грудня, майже 25,5% - 7 січня, понад 12,5% в обидві дати.

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