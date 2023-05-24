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Официально: новоюлианский календарь в ПЦУ решили ввести с 1 сентября

Официально: новоюлианский календарь в ПЦУ решили ввести с 1 сентября

Киев • УНН

 • 608051 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Архиерейский собор под председательством главы ПЦУ, митрополита Епифания 24 мая утвердил постановление о переходе на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года, но у приходов остается право выбора. Решение еще должен утвердить поместный Собор в июле. Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ, пишет УНН.

Цитата

"Решением Архиерейского собора поместной Украинской православной церкви под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания 24 мая 2023 года утверждено постановление о календарном вопросе, в котором определен переход на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года, сохраняя за приходами и монастырями, которые этого желают, право использовать старый календарь", - говорится в сообщении.

"Общее употребление новоюлианского календаря, после утверждения этого решения поместным Собором, который созывается на 27 июля 2023 года, будет введено с 1 сентября этого года, когда начинается новый церковный год. В то же время приходы и монастыри, которые желают придерживаться старого календаря, будут иметь эту возможность – календарная реформа состоится без принуждения, постепенно и осознанно", - отметили в ПЦУ.

Детали

"Это решение, которого ждет от нас и большинство верующих нашей Церкви, и большинство украинского общества. Это решение не простое, мы шли к нему долгое время, постепенно, шаг за шагом, и делаем его взвешенно. Но оно так же необходимо, как в свое время было необходимо решение ввести украинский живой язык в богослужении вместо традиционного славянского, ввести автокефальный уклад жизни Церкви вместо многосотлетней подчиненности. Не все восприняли эти решения, не все их поддержали – но они были верными и жизненно необходимыми. Так же верным и жизненно необходимым для нас является решение о переходе на обновленный календарь, который является более точным астрономически и церковно принятым, с сохранением традиционной пасхалии", – отметил митрополит Епифаний, комментируя историческое решение Собора.

Как отмечается, вопрос календарной реформы дискутируется давно. И что с новой силой этот вопрос встал вследствие российской агрессии. "Сейчас юлианский календарь воспринимается как связанный с российской церковной культурой. Ведь современным (новоюлианским) календарем пользуются те Церкви, которые поддерживают нашу Поместную Церковь, а оппоненты и, в первую очередь, РПЦ – придерживаются старого календаря (юлианского). Поэтому стремление сохранения и утверждения своей, украинской, духовной идентичности, защита от агрессии «русского мира», требуют от нас назревшего решения – присоединиться к большинству Поместных Православных Церквей и ввести в употребление новоюлианский календарь", - отметили в ПЦУ.

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Дополнение

Согласно опросу группы "Рейтинг", проведенному в декабре прошлого года, идею перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживают 44% респондентов по сравнению с 26% в декабре 2021 года. Не поддерживают перенос Рождества 31% опрошенных. В 2021 году таковых было 58%. 23% отметили, что им безразлично, 2% затруднились ответить на этот вопрос.

При этом 55% опрошенных украинцев отмечают Рождество 7 января, 25% делают это дважды – 25 декабря и 7 января, и только 11% на данный момент празднуют Рождество 25 декабря.

Также в конце декабря были подведены итоги голосования по этому вопросу и в приложении "Дія". Как отметили в Минцифри, в нем приняли участие более 1,5 миллиона украинцев. Почти 60% хотят праздновать Рождество 25 декабря, почти 25,5% – 7 января, более 12,5% в обе даты.

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